Жителя Рыбинска осудили по делу о подготовке к теракту на военном объекте
Жителя Рыбиниска Станислава Серова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о подготовке к теракту на территории филиала предприятия «Воентелеком», сообщило «РИА Новости» управление ФСБ по Ярославской области.
Осужденному 20 лет. Первые два года срока юноша проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Тюрьма — это вид колонии с самым строгим режимом содержания, осужденные почти все время находятся в камерах, в том числе одиночных.
Серова задержали с поличным, он успел подготовить зажигательную смесь «в непосредственной близости от объекта совершения преступления», утверждает ФСБ.
«Воентелеком» занимается обеспечением интересов государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, говорится на сайте предприятия. Эта компания — единственный поставщик для Минобороны услуг в области комплексного оснащения объектов связи инфокоммуникационным оборудованием, сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.
По данным следствия, Серова завербовали в интернете представители «Легиона «Свобода России» (запрещена в России и признана террористической), юноша согласился выполнить задачу за 100 тыс. руб., сообщает ТАСС.
Весной за попытку вступить в эту организацию суд приговорил выходца из Татарстана к девяти годам лишения свободы.
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