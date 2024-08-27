Житель Рыбинска получил 6 лет по делу о подготовке к теракту на военном объекте

Жителя Рыбинска осудили по делу о подготовке к теракту на военном объекте

Юноша согласился за 100 тыс. руб. устроить теракт на территории единственного поставщика Минобороны, занимающегося оснащением объектов связи инфокоммуникационным оборудованием, признал суд. Первые два года он проведет в тюрьме

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Жителя Рыбиниска Станислава Серова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о подготовке к теракту на территории филиала предприятия «Воентелеком», сообщило «РИА Новости» управление ФСБ по Ярославской области.

Осужденному 20 лет. Первые два года срока юноша проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Тюрьма — это вид колонии с самым строгим режимом содержания, осужденные почти все время находятся в камерах, в том числе одиночных.

Серова задержали с поличным, он успел подготовить зажигательную смесь «в непосредственной близости от объекта совершения преступления», утверждает ФСБ.

«Воентелеком» занимается обеспечением интересов государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, говорится на сайте предприятия. Эта компания — единственный поставщик для Минобороны услуг в области комплексного оснащения объектов связи инфокоммуникационным оборудованием, сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

По данным следствия, Серова завербовали в интернете представители «Легиона «Свобода России» (запрещена в России и признана террористической), юноша согласился выполнить задачу за 100 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Весной за попытку вступить в эту организацию суд приговорил выходца из Татарстана к девяти годам лишения свободы.