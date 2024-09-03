Самолет Airbus экстренно сел в Ставрополье из-за сигнала о неисправности

«Интерфакс»: летевший из Москвы в Сочи самолет экстренно сел в Минеральных Водах

Пассажирский самолет Airbus, который следовал из Москвы в Сочи, совершил внеплановую посадку в аэропорту Минеральные Воды Ставрополья, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Об успешной посадке самолета в Минеральных Водах ТАСС сообщили в аэропорту. Там подчеркнули, что пассажиры смогли покинуть борт.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, командир воздушного судна сел в Минеральных Водах, предварительно запросив там экстренную посадку. По предварительным данным, такое решение могло быть принято из-за сработавшей сигнализации о неисправности.

29 августа на запасной аэродром в Барнауле ушел самолет авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Причиной стал туман. Тогда в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили о задержках авиарейсов нескольких авиакомпаний из-за неблагоприятных погодных условий.