В Домодедово у гражданки Вьетнама изъяли радиоактивные метки для крапления карт

В Домодедово у гражданки Вьетнама изъяли радиоактивные метки для карт

Таможенники в московском аэропорту Домодедово изъяли у прилетевшей из Дубая гражданки Вьетнама метки для крапления игральных карт с повышенным в 6 тыс. раз радиационным фоном, сообщили РБК в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Фото: пресс-служба ФТС России Фото: пресс-служба ФТС России Фото: пресс-служба ФТС России Фото: пресс-служба ФТС России

В пресс-службе ведомства рассказали, что 40-летняя женщина пыталась пронести метки в багаже через зеленый коридор, однако сработала стационарная система радиационного контроля. У пассажирки нашли обернутые в свинцовую фольгу металлические баночки, внутри которых лежали бумажные фрагменты игральных карт размером 1,5х1,5 см с изображением мастей.

Мошенники используют подобные метки для крапления карт, пояснили в ФТС. При приближении к ним срабатывает дозиметр, который идентифицирует карту.

«С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на предметах присутствует радиоактивный изотоп, а уровень излучения значительно превышает естественный фон и является опасным для здоровья», — отметили в службе.

Опасные предметы изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф, уточнили в ФТС.