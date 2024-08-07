На Украине зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса FLiRT

На Украине от нового варианта коронавируса FLiRT умер первый пациент, сообщил директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук. Его слова передает издание «Страна.ua».

По его словам, умерла 80-летняя женщина. В лаборатории подтвердили, что в ее организме находился субвариант FLiRT штамма Omicron.

Накануне украинский Минздрав сообщил, что в стране зарегистрировали три случая заражения вариантом FLiRT. Два случая в Киеве и один в Ивано-Франковской области, среди заболевших — две женщины и мужчина старше 60 лет.

Варианты FLiRT (слово появилось от названий мутаций в генетическом коде штаммов) являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Среди симптомов заболевания, вызванного вариантом FLiRT, — лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.

В России тоже фиксировали несколько случаев заболевания этим вариантом коронавируса. Например, в мае зарегистрировали 178 случаев.