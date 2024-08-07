На Украине зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса FLiRT
На Украине от нового варианта коронавируса FLiRT умер первый пациент, сообщил директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук. Его слова передает издание «Страна.ua».
По его словам, умерла 80-летняя женщина. В лаборатории подтвердили, что в ее организме находился субвариант FLiRT штамма Omicron.
Накануне украинский Минздрав сообщил, что в стране зарегистрировали три случая заражения вариантом FLiRT. Два случая в Киеве и один в Ивано-Франковской области, среди заболевших — две женщины и мужчина старше 60 лет.
Варианты FLiRT (слово появилось от названий мутаций в генетическом коде штаммов) являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Среди симптомов заболевания, вызванного вариантом FLiRT, — лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.
В России тоже фиксировали несколько случаев заболевания этим вариантом коронавируса. Например, в мае зарегистрировали 178 случаев.
Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева
Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области
Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air
Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы
В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью
Автомобили в России подорожают вдвое
Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram