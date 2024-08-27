Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 33,3% за неделю

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 19 по 25 августа заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 33,3% по сравнению с прошедшей неделей, говорится в сообщении на официальном интернет-ресурсе «Объясняем.РФ».

Кроме того, по сравнению с тем же периодом на 37,9% увеличилось и количество госпитализаций, умерли 17 человек. Всего с 19 по 25 августа в России госпитализировали 1 943 человека.

При этом выздоровели 12 981 человек, что на 22,9% больше, чем за предыдущую неделю.

В мае 2024 года в России зафиксировали 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT. В Роспотребнадзоре отметили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.

20 августа оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю с 12 по 18 августа. Тогда этот показатель вырос на 31,4%. Ранее московские власти назвали рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 сезонным и «вполне ожидаемым», так как в конце лета жители города возвращаются с дач и из отпусков.