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Пандемия коронавируса ,  
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Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 33,3% за неделю

Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 19 по 25 августа заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 33,3% по сравнению с прошедшей неделей, говорится в сообщении на официальном интернет-ресурсе «Объясняем.РФ».

Кроме того, по сравнению с тем же периодом на 37,9% увеличилось и количество госпитализаций, умерли 17 человек. Всего с 19 по 25 августа в России госпитализировали 1 943 человека.

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю на 31,4%
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

При этом выздоровели 12 981 человек, что на 22,9% больше, чем за предыдущую неделю.

В мае 2024 года в России зафиксировали 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT. В Роспотребнадзоре отметили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.

20 августа оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю с 12 по 18 августа. Тогда этот показатель вырос на 31,4%. Ранее московские власти назвали рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 сезонным и «вполне ожидаемым», так как в конце лета жители города возвращаются с дач и из отпусков.

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Теги
коронавирус заболеваемость госпитализация COVID-19
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