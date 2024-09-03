Минобороны сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Кроме того, ПВО сбила еще три реактивных снаряда HIMARS и 37 беспилотных летательных аппаратов, добавили в министерстве.
До этого российское военное ведомство отчитывалось о сбитом МиГ-29 8 августа.
МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-е годы в СССР. Самолет предназначен для поражения всех типов воздушных целей, в том числе в условиях постановки радиолокационных помех с использованием управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. С момента первого полета в 1977 году у истребителя появилось множество модификаций.
Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Венгрия не выживет без нефти из России, заявили в Будапеште
На Украине в рамках «дерусификации» откажутся от копейки и введут в оборот «шаг»
СК завел дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом
Российские знаменитости отвели детей школу. Фото
В «Матч ТВ» рассказали о причинах отказа показывать Олимпиаду в Париже
Новым владельцем автодилера «Рольф» стал Умар Кремлев
Видео с прибытием Путина в Монголию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов