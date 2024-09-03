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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ

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Военная операция на Украине
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Министерство обороны России)

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

Кроме того, ПВО сбила еще три реактивных снаряда HIMARS и 37 беспилотных летательных аппаратов, добавили в министерстве.

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До этого российское военное ведомство отчитывалось о сбитом МиГ-29 8 августа.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-е годы в СССР. Самолет предназначен для поражения всех типов воздушных целей, в том числе в условиях постановки радиолокационных помех с использованием управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. С момента первого полета в 1977 году у истребителя появилось множество модификаций.

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Минобороны МиГ-29 Военная операция на Украине
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