Минобороны сообщило о сбитом самолете МиГ-29 ВСУ

Фото: mil.gov.ua

Российские силы противовоздушной обороны сбили за прошедшие сутки самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

По его данным, также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов. «В том числе 21 [беспилотник] — вне зоны проведения специальной военной операции», — добавили в министерстве.

В предыдущий раз о сбитом МиГ-29 ВСУ сообщалось 18 июля.