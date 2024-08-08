Минобороны сообщило о сбитом самолете МиГ-29 ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны сбили за прошедшие сутки самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.
По его данным, также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов. «В том числе 21 [беспилотник] — вне зоны проведения специальной военной операции», — добавили в министерстве.
В предыдущий раз о сбитом МиГ-29 ВСУ сообщалось 18 июля.
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