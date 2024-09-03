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Россия обучила уже 340 монгольских военных в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) с Монголией, заявил замминистра обороны Алексей Фомин.

«Взаимодействуем по военно-технической линии. И по военной в том числе. Обучаем. У нас в этом году обучили уже порядка свыше 340 человек», — рассказал Фомин (цитата по ТАСС).

ВТС, по его словам, включает в себя поставки вооружения и военной техники Улан-Батору, ремонт, обслуживание, модернизацию.

Фомин добавил, что одной из площадок обучения военных стало президентское кадетское училище в Кызыле (Республика Тыва). Монгольских военнослужащих, по словам замминистра, Россия может начать обучать в том числе сбивать американские истребители F-16.

Первый из шести переданных Украине в конце июля истребителей F-16 потерпел крушение в зоне боевых действий 26 августа. The New York Times (NYT) писала, что его могли сбить сами украинские силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot. В Пентагоне тогда заявили, что не могут подтвердить это.

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, инструкторы из США толком не смогли обучить украинских пилотов управлять F-16. По его словам, ситуация, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов, «выглядит довольно смешно».

Москва осуждает помощь Киеву. В Кремле обещали «сбивать и уничтожать» переданные Украине американские истребители.

Ранее 3 сентября официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что визит президента России Владимира Путина в Монголию является «тяжелым ударом» по Международному уголовному суду (МУС) и международному уголовному праву. По его словам, Монголия своими действиями якобы помогает российскому президенту «избежать правосудия».