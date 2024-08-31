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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Сестра фигуранта дела о теракте в «Крокусе» переехала в Россию

«РИА Новости»: сестра фигуранта дела о теракте в «Крокусе» живет в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейна Хамидова три года живет и работает в России, сообщил «РИА Новости» дядя ее мужа.

«Как она вышла замуж, пришла в наш дом. <...> Они [с мужем] купили дом недалеко от Душанбе, но уже года три живут и работают в России», — сказал собеседник агентства. Мужчина добавил, что Хусейна Хамидова семья видела редко. Как ранее сообщило «РИА Новости», он прожил в России 12 лет и получил гражданство.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 145 человека, еще более 550 пострадали.

По делу о взрыве задержаны более 20 человек, сообщил глава ФСБ Александр Бортников в мае. Среди них как непосредственные исполнители теракта, так и их пособники. 29 августа в деле появились еще пять фигурантов, в их числе Хусейн Хамидов.

Теги
теракт «Крокус Сити Холл» фигуранты
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