Бусаргин пообещал помочь семье погибшей после атаки дронов в Саратове
Семья женщины, погибшей после атаки украинских дронов на Саратовскую область, получит необходимую помощь, заявил глава региона Роман Бусаргин.
«Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.
Мэр Саратова Лада Мокроусова также выразила соболезнования и заверила, что администрация Саратова поможет родным погибшей.
Пострадавшая в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область 26 августа Гульнара Темралиева скончалась в больнице в ночь со 2 на 3 сентября. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось.
Во время атаки дронов на Саратов и Энгельс были повреждены фасадная часть 27-го, 28-го и 29-го этажей жилого комплекса на Предмостовой площади и несколько автомобилей. Темралиеву госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего пострадали четыре человека, уточнял Минздрав.
По словам губернатора, повреждения также получили многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе и четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. Там пострадавших не было. И. о. главы Энгельсского района Михаил Исаев говорил о повреждении более 20 машин.
Минобороны в тот день отчитывалось об уничтожении девяти дронов над Саратовской областью.