Бусаргин пообещал помочь семье погибшей после атаки дронов в Саратове

Семья женщины, погибшей после атаки украинских дронов на Саратовскую область, получит необходимую помощь, заявил глава региона Роман Бусаргин.

«Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.

Мэр Саратова Лада Мокроусова также выразила соболезнования и заверила, что администрация Саратова поможет родным погибшей.

Пострадавшая в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область 26 августа Гульнара Темралиева скончалась в больнице в ночь со 2 на 3 сентября. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось.

Во время атаки дронов на Саратов и Энгельс были повреждены фасадная часть 27-го, 28-го и 29-го этажей жилого комплекса на Предмостовой площади и несколько автомобилей. Темралиеву госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего пострадали четыре человека, уточнял Минздрав.

По словам губернатора, повреждения также получили многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе и четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. Там пострадавших не было. И. о. главы Энгельсского района Михаил Исаев говорил о повреждении более 20 машин.

Минобороны в тот день отчитывалось об уничтожении девяти дронов над Саратовской областью.