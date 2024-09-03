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Военная операция на Украине ,  
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Бусаргин пообещал помочь семье погибшей после атаки дронов в Саратове

Губернатор Саратовской области пообещал помощь семье погибшей при атаке дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Семья женщины, погибшей после атаки украинских дронов на Саратовскую область, получит необходимую помощь, заявил глава региона Роман Бусаргин.

«Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.

Мэр Саратова Лада Мокроусова также выразила соболезнования и заверила, что администрация Саратова поможет родным погибшей.

Пострадавшая в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область 26 августа Гульнара Темралиева скончалась в больнице в ночь со 2 на 3 сентября. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось.

Пострадавшая при атаке дронов на Саратов умерла в больнице
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Во время атаки дронов на Саратов и Энгельс были повреждены фасадная часть 27-го, 28-го и 29-го этажей жилого комплекса на Предмостовой площади и несколько автомобилей. Темралиеву госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего пострадали четыре человека, уточнял Минздрав.

По словам губернатора, повреждения также получили многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе и четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. Там пострадавших не было. И. о. главы Энгельсского района Михаил Исаев говорил о повреждении более 20 машин.

Минобороны в тот день отчитывалось об уничтожении девяти дронов над Саратовской областью.

Теги
Саратов Роман Бусаргин погибшие дроны
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