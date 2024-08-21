В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины повреждения получил инфраструктурный объект, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.
Он не уточнил, какой именно объект инфраструктуры оказался под ударом. Никопольский район региона был под «атаками артиллерии и дронов-камикадзе», добавил глава региона. В результате ЧП никто не пострадал.
19 августа Лысак писал, что в регионе урон нанесли нескольким объектам инфраструктуры. В частности, в Криворожском районе были разбиты солнечные панели.
В Сумской области также сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. По данным оперативного командования «Север» вооруженных сил Украины, один человек погиб, двое ранены. Поврежденный объект расположен в поселке Краснополье.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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