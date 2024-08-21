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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Днепропетровской области Украины повреждения получил инфраструктурный объект, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.

Он не уточнил, какой именно объект инфраструктуры оказался под ударом. Никопольский район региона был под «атаками артиллерии и дронов-камикадзе», добавил глава региона. В результате ЧП никто не пострадал.

19 августа Лысак писал, что в регионе урон нанесли нескольким объектам инфраструктуры. В частности, в Криворожском районе были разбиты солнечные панели.

В Сумской области сообщили о повреждениях объекта инфраструктуры
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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

В Сумской области также сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. По данным оперативного командования «Север» вооруженных сил Украины, один человек погиб, двое ранены. Поврежденный объект расположен в поселке Краснополье.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Военная операция на Украине Днепропетровская область инфраструктура
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