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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове вновь прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове вновь раздались взрывы, сообщают Суспільне и Zn.ua.

Мэр Харькова Игорь Терехов попросил жителей быть осторожными. Глава областной военной администрации Олег Синегубов затем рассказал о нескольких попаданиях и повреждениях в городе.

Суспільне в ночь на 2 сентября сообщало также о взрыве в Кривом Роге. Zn.ua пишет о взрыве в Полтаве.

В Харькове снова прозвучали взрывы
Политика
Фото:Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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