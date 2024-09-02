В Харькове вновь прогремели взрывы

В Харькове вновь раздались взрывы, сообщают Суспільне и Zn.ua.

Мэр Харькова Игорь Терехов попросил жителей быть осторожными. Глава областной военной администрации Олег Синегубов затем рассказал о нескольких попаданиях и повреждениях в городе.

Суспільне в ночь на 2 сентября сообщало также о взрыве в Кривом Роге. Zn.ua пишет о взрыве в Полтаве.

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.