В Харькове вновь прогремели взрывы
В Харькове вновь раздались взрывы, сообщают Суспільне и Zn.ua.
Мэр Харькова Игорь Терехов попросил жителей быть осторожными. Глава областной военной администрации Олег Синегубов затем рассказал о нескольких попаданиях и повреждениях в городе.
Суспільне в ночь на 2 сентября сообщало также о взрыве в Кривом Роге. Zn.ua пишет о взрыве в Полтаве.
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.