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Военная операция на Украине ,  
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The Economist сообщил о «последнем шансе» на встрече Зеленского и Байдена

The Economist: Зеленский вновь попросит Байдена снять ограничения на удары
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский встретится лично с Байденом на полях Генассамблеи ООН 22–23 сентября. Ранее украинский президент потребовал не только разрешить удары вглубь России, но и предоставить оружие для этих ударов. Москва обещала ответные меры
Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский
Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский (Фото: Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден встретятся во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это будет последним шансом для украинского лидера добиться разрешения на удары по российской территории, потому что Байден скоро покинет свой пост, пишет журнал The Economist.

Издание напоминает, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава администрации президента Андрей Ермак возглавили украинскую делегацию в Вашингтон в рамках новой попытки изменить политику.

Военный историк Лоуренс Фридман в разговоре с изданием заявил, что американские власти «поймали себя в ловушку, которую сами создали, и не знают, как из нее теперь выбраться». Так он прокомментировал запрет со стороны Байдена и его администрации на удары по российской территории. По словам Фридмана, Байден — «упрямый старик». Американский генерал Бен Ходжес, командующий войсками США в Европе, также раскритиковал Байдена за нерешительность в вопросе Украины и дальнобойного оружия.

Украинские власти выражают все большее недовольство ограничениями Вашингтона на удары по российской территории, отметил журнал.

Зеленский вновь призвал Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»
Политика
Владимир Зеленский

2 сентября Зеленский на брифинге с премьером Нидерландов Диком Схоофом заявил, что одного разрешения для ударов западными ракетами вглубь России недостаточно, нужно и само оружие. Он отметил, что такие инструменты имеют четыре государства — США, Великобритания, Франция и Германия.

Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Союзники Украины долгое время запрещали использовать это оружие по целям на российской территории, за исключением Крыма и новых регионов. Но в конце весны США, Великобритания и Франция смягчили запрет, разрешив украинской армии бить по российским целям на границе.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле назвали «опасной» позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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