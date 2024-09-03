«РИА Новости» узнали о новой статье в деле о бронежилетах для Минобороны

Статья о даче взятки появилась в деле о поставках некачественных бронежилетов для Вооруженных сил России на 2,4 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Дело о хищениях при реализации госконтракта по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) объединили с делом о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) и посредничестве в даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса). При этом лица, которые могут быть причастны к даче взятки, в документах не уточняются.

Фигурантами в посредничестве в даче взятки, согласно карточке Басманного суда Москвы, проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко.

Ранее 3 сентября Следственный комитет предъявил обвинения девятерым фигурантам этого дела, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, расследование еще продолжается, могут появиться новые обвиняемые.

В апреле стало известно, что по делу проходят гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Им вменяют отмывание денежных средств (ст. 174.1 Уголовного кодекса). В материалах говорилось, что «не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены».

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, которые выделило ведомство для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом.

Подозреваемые отрицают свою вину, настаивая, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готовы подтвердить качество продукции.