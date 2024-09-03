Placebo отменила выступление на фестивале Yandex Park Live в Алма-Ате и Тбилиси

Placebo отменила выступление на фестивале от «Яндекса» в Алма-Ате

Британская рок-группа Placebo отменила свои выступления в Казахстане и Грузии 8 и 12 сентября, сообщили организаторы фестиваля Yandex Park Live в телеграм-канале со ссылкой на заявление музыкантов.

«Мы с большим сожалением сообщаем, что не сможем выступить на фестивале Park Live в Алма-Ате, Казахстан, 8 сентября», — говорится в заявлении Placebo. В группе отметили, что на это повлияли «веские косвенные причины».

В связи с отменой выступления в Алма-Ате, приезд музыкантов в Тбилиси также стал «невозможным <...> с точки зрения логистики».

Организаторы фестиваля назвали отмену выступления «непонятной новостью» и заявили, что «шокированы и демотивированы» ею. Из-за этого расписание последнего дня мероприятия придется изменить, рассказали они.

В июле от участия в фестивале Yandex Park Live отказалась британская группа Editors. Их выступление планировалось в последний день мероприятия — 8 сентября. «Когда нам сообщили, кто является спонсором мероприятия, мы решили отказаться от участия», — заявили музыканты.