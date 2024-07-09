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Британская группа отменила участие в фестивале, поддержанном «Яндексом»

Британская группа Editors отменила участие в фестивале при поддержке «Яндекса»
Организаторы объявили о выступлении группы на фестивале накануне. Музыканты сообщили, что отказались от участия, когда узнали о партнерстве организаторов с российской компанией
Британская группа Editors
Британская группа Editors (Фото: Martin Harris / Capital Pictures / IMAGO / Global Look Press)

Британская группа Editors отменила свое выступление на фестивале Yandex Park Live, который пройдет в Алма-Ате 6–8 сентября. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Нейминг фестиваля выкупила компания «Яндекс», она же выступает его партнером.

Пост с анонсом выступления Editors появился в группе Park Live 2024 во «ВКонтакте» накануне, 8 июля. Об этом также писали казахстанские СМИ. Выступление планировалось в последний день фестиваля — 8 сентября.

В сообщении на странице в Facebook коллектив заявил, что «вел переговоры» об участии в мероприятии.

«Но теперь, когда нам сообщили, кто является спонсором мероприятия, мы решили отказаться от участия. Мы надеемся приехать в Казахстан в будущем, при других обстоятельствах», — заявили музыканты.

В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев.

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Мадонна во время концерта&nbsp;

На странице группы в Instagram (также принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) под постами можно увидеть комментарии с критикой предстоящего выступления в Казахстане.

Фестиваль Park Live в 2013–2019 годах проводили в Москве, в последующие годы его переносили из-за пандемии коронавируса и «картины текущих обстоятельств». На мероприятии выступали в том числе иностранные коллективы, которые после начала военной операции на Украине отказались от концертов в России. Среди них: Игги Поп, рок-группы Biffy Clyro, Slipknot, Limp Bizkit, Gorillaz, Placebo, My Chemical Romance.

В 2024 году фестиваль пройдет в парке «Первомайские пруды» в Алма-Ате. В программе заявлены выступления зарубежных музыкантов и коллективов, в том числе: Die Antwoord, Oliver Tree, Tyga и Placebo.

Энрико Мазавришвили, директор по контенту и развитию бизнеса в «Яндекс Афише», говорил РБК, что решение о проведении мероприятия именно в Казахстане было принято организаторами фестиваля. «Яндекс» поддержал эту инициативу, так как мы активно развиваем в этой стране подписную модель «Яндекс Плюс» и большую часть дохода от подписок реинвестируем в локальный контент и культуру», — сообщил Мазавришвили.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Евгения Стогова
отмена концертов Казахстан Алма-Ата рок-группа
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