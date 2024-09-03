Турецкие активисты надели мешок на голову прибывшему в Измир военному США

Активисты Союза молодежи Турции (TGB) надели мешок на голову американского солдата, служащего на военном корабле США USS Wasp, прибывшем в порт Измира, сообщает Aydınlık.

Председатель TGB Каяхан Четин, который возглавил акцию протеста, сказал, что активисты не дадут «покоя американским солдатам, которые защищают Израиль». После инцидента турецкая полиция задержала Четина и еще 12 человек.

Информацию о нападении на солдата подтвердили в американском посольстве в Турции. «Мы подтверждаем, что военнослужащие США, дислоцированные на борту USS Wasp, подверглись нападению сегодня в Измире», — сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X. Там уточнили, что сейчас военные находятся в безопасности. 2 сентября посольство сообщило о прибытии в Измир судна USS Wasp.

США оказывают Израилю военную поддержку в конфликте на Ближнем Востоке. Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден представит в ближайшие несколько дней Израилю и ХАМАС окончательное предложение по соглашению об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Турецкий лидер заявил, что израильское руководство не сможет избежать ответственности за свои преступления в секторе Газа. Турция также ввела против Израиля санкции. В апреле турецкий Минторг ввел ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров до прекращения огня в секторе Газа.