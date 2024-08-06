Экоактивисты изуродовали виллу Лионеля Месси на Ибице
Организация из Испании Futuro Vegetal («Растительное будущее») взяла на себя ответственность за акт вандализма на вилле футболиста Лионеля Месси. В частности, молодые люди вылили несколько банок черной и красной краски на стены дома, сообщает Le Parisien.
Экозащитники объяснили, что их акция направлена против богатых людей, которые, по их мнению, ответственны за климатический кризис. На фоне раскрашенных стен дома Месси испанцы развернули плакат: «Поможем планете. Съедим богатых. Упраздним полицию».
Выбор дома Месси активисты объясняют тем, что особняк на западном побережье Ибицы долгое время пустовал. Фотографии Futuro Vegetal опубликовали на странице движения в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
«Мы покрасили незаконный особняк Месси на Ибице, который представляет собой незаконную постройку, приобретенную футболистом за непомерную сумму в €11 млн. <...> Самый богатый процент населения земли несет ответственность за такое же количество выбросов углерода, как и самые бедные две трети», — подписали свою публикацию экоактивисты.
В 2022 году участники Futuro Vegetal забрызгали кока-колой выставку мумий в Египетском музее в Барселоне, призвав к «климатической справедливости». В мае 2023 года два активиста движения были приговорены к шести месяцам тюремного заключения за повреждение заправочной станции во Франции в 30 км от испанской границы.
В январе 2024 года испанское информагентство EFE сообщало, что в разных регионах страны задержали более 20 участников организации по подозрению в причинении ущерба на сумму свыше €500 тыс.
Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить
«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев
Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию
Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Бэнкси представил новую работу
Подборка каналов РБК в Telegram