Экоактивисты изуродовали виллу Лионеля Месси на Ибице

Они проникли на территорию особняка аргентинского футболиста и вылили краску на стены. Активисты возлагают на него ответственность за климатический кризис

Активисты с плакатом стоят у разрисованного дома футболиста (Фото: Снимок из аккаунта futurovegetal)

Организация из Испании Futuro Vegetal («Растительное будущее») взяла на себя ответственность за акт вандализма на вилле футболиста Лионеля Месси. В частности, молодые люди вылили несколько банок черной и красной краски на стены дома, сообщает Le Parisien.

Экозащитники объяснили, что их акция направлена против богатых людей, которые, по их мнению, ответственны за климатический кризис. На фоне раскрашенных стен дома Месси испанцы развернули плакат: «Поможем планете. Съедим богатых. Упраздним полицию».

Выбор дома Месси активисты объясняют тем, что особняк на западном побережье Ибицы долгое время пустовал. Фотографии Futuro Vegetal опубликовали на странице движения в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Активисты с плакатом на территории виллы Месси (Фото: Скриншот публикации движения в аккаунте futurovegetal)

«Мы покрасили незаконный особняк Месси на Ибице, который представляет собой незаконную постройку, приобретенную футболистом за непомерную сумму в €11 млн. <...> Самый богатый процент населения земли несет ответственность за такое же количество выбросов углерода, как и самые бедные две трети», — подписали свою публикацию экоактивисты.

Активисты с плакатом на территории виллы Месси (Фото: Скриншот публикации движения в аккаунте futurovegetal)

В 2022 году участники Futuro Vegetal забрызгали кока-колой выставку мумий в Египетском музее в Барселоне, призвав к «климатической справедливости». В мае 2023 года два активиста движения были приговорены к шести месяцам тюремного заключения за повреждение заправочной станции во Франции в 30 км от испанской границы.

В январе 2024 года испанское информагентство EFE сообщало, что в разных регионах страны задержали более 20 участников организации по подозрению в причинении ущерба на сумму свыше €500 тыс.