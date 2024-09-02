 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Байден представит новое предложение о прекращении огня в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В тексте соглашения будут предложения о контроле над Филадельфийским коридором, этот вопрос — один из главных камней преткновения на переговорах. США решили активизировать процесс после обнаружения тел шести заложников в Газе

Президент США Джо Байден планирует представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение по соглашению об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газе в ближайшие несколько дней, об этом рассказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан семьям американских заложников, пишет Axios со ссылкой на источники.

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США передает, что американское предложение будет представлено в течение нескольких недель. По данным газеты, Вашингтон обсуждает их с другими посредниками — Катаром и Египтом. Если Израиль и ХАМАС не примут его, это «может ознаменовать конец переговоров под руководством США», сказал источник.

По словам одного из собеседников Axios, Байден собирается встретиться со своей командой по национальной безопасности в понедельник, 2 сентября, утром, чтобы определить стратегию финального предложения. Салливан и старший советник американского лидера по Ближнему Востоку Бретт Макгерк пообщались в Zoom c членами семей семи американских заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Они сказали семьям, что не знают, будет ли заключена сделка, но добавили, что есть шанс. По их словам, это может произойти уже через две недели.

Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложников
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

В новый текст соглашения будут включены предложения США относительно Филадельфийского коридора (границы между сектором Газа и Египтом), которые, как надеются в Вашингтоне, примут Египет и ХАМАС. До сих пор вопрос о контроле ЦАХАЛ над коридором оставался главным камнем преткновения на переговорах: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, чтобы израильские войска оставались вдоль границы во время прекращения огня, с чем не согласен министр обороны Йоав Галант. Египет и ХАМАС требуют вывода израильских войск.

Предполагается, что США дадут Израилю и ХАМАС неделю на то, чтобы изучить их предложения, принять или отклонить их.

Источники WP отмечают, что Байден решил активизировать усилия, направленные на прекращение огня, после того как ЦАХАЛ обнаружила в туннеле в секторе Газа тела шестерых заложников, захваченных в Израиле палестинскими боевиками в прошлом октябре. Среди них были гражданин США и Израиля Херш Голдберг-Полин и россиянин Александр Лобанов. По данным израильской стороны, все шестеро были убиты незадолго до того, как их обнаружили военные; Ynet писала, что на телах были пулевые ранения.

Как сообщил WP высокопоставленный представитель администрации США, Соединенные Штаты придерживаются аналогичной оценки и считают, что заложников застрелили перед тем, как их обнаружила ЦАХАЛ.

ХАМАС винит в смерти заложников Израиль: по мнению представителей группировки, израильская сторона ответственна за произошедшее, поскольку не соглашалась на предложенные ими условия обменной сделки. В плену боевиков остается 101 человек.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден США ХАМАС Израиль сектор Газа заложники
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Пентагон обсудил с Израилем возвращение тел погибших в Газе заложников
Политика
Израиль отверг сообщения о полном прекращении огня для вакцинации в Газе
Политика
В Израиле заявили, что не знают о состоянии российского заложника в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Спрос на российские отели за год вырос почти на третьОбщество, 08:00
В какой вуз пойти учиться спортсменуСпорт, 08:00
Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве после серии взрывовПолитика, 07:58
Байден представит новое предложение о прекращении огня в ГазеПолитика, 07:45
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:40
Инвесторы на Мосбирже заменили валютные фьючерсы на товарные. Какие и почемуИнвестиции, 07:30
Игристое и виски оказались главными напитками лета у россиянВино, 07:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Польша подняла в воздух самолеты из-за работы российской авиации ночьюПолитика, 07:29
Минобороны сообщило о двух сбитых за ночь беспилотникахПолитика, 07:25
Эксперты предсказали рост миграции бизнеса в регионы с льготами по УСНЭкономика, 07:02
Пентагон обсудил с Израилем возвращение тел погибших в Газе заложниковПолитика, 06:45
Гладков сообщил о прямых попаданиях по двум объектам в БелгородеПолитика, 06:26
В Курской области объявили ракетную опасность на пять минутПолитика, 05:48
В Киеве и Харькове прогремели взрывыПолитика, 05:32