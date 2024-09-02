Байден представит новое предложение о прекращении огня в Газе

В тексте соглашения будут предложения о контроле над Филадельфийским коридором, этот вопрос — один из главных камней преткновения на переговорах. США решили активизировать процесс после обнаружения тел шести заложников в Газе

Президент США Джо Байден планирует представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение по соглашению об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газе в ближайшие несколько дней, об этом рассказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан семьям американских заложников, пишет Axios со ссылкой на источники.

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США передает, что американское предложение будет представлено в течение нескольких недель. По данным газеты, Вашингтон обсуждает их с другими посредниками — Катаром и Египтом. Если Израиль и ХАМАС не примут его, это «может ознаменовать конец переговоров под руководством США», сказал источник.

По словам одного из собеседников Axios, Байден собирается встретиться со своей командой по национальной безопасности в понедельник, 2 сентября, утром, чтобы определить стратегию финального предложения. Салливан и старший советник американского лидера по Ближнему Востоку Бретт Макгерк пообщались в Zoom c членами семей семи американских заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Они сказали семьям, что не знают, будет ли заключена сделка, но добавили, что есть шанс. По их словам, это может произойти уже через две недели.

В новый текст соглашения будут включены предложения США относительно Филадельфийского коридора (границы между сектором Газа и Египтом), которые, как надеются в Вашингтоне, примут Египет и ХАМАС. До сих пор вопрос о контроле ЦАХАЛ над коридором оставался главным камнем преткновения на переговорах: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, чтобы израильские войска оставались вдоль границы во время прекращения огня, с чем не согласен министр обороны Йоав Галант. Египет и ХАМАС требуют вывода израильских войск.

Предполагается, что США дадут Израилю и ХАМАС неделю на то, чтобы изучить их предложения, принять или отклонить их.

Источники WP отмечают, что Байден решил активизировать усилия, направленные на прекращение огня, после того как ЦАХАЛ обнаружила в туннеле в секторе Газа тела шестерых заложников, захваченных в Израиле палестинскими боевиками в прошлом октябре. Среди них были гражданин США и Израиля Херш Голдберг-Полин и россиянин Александр Лобанов. По данным израильской стороны, все шестеро были убиты незадолго до того, как их обнаружили военные; Ynet писала, что на телах были пулевые ранения.

Как сообщил WP высокопоставленный представитель администрации США, Соединенные Штаты придерживаются аналогичной оценки и считают, что заложников застрелили перед тем, как их обнаружила ЦАХАЛ.

ХАМАС винит в смерти заложников Израиль: по мнению представителей группировки, израильская сторона ответственна за произошедшее, поскольку не соглашалась на предложенные ими условия обменной сделки. В плену боевиков остается 101 человек.