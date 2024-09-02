Трех раненых при обстрелах Белгорода детей доставили в Москву

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Троих детей, пострадавших при недавних обстрелах Белгорода, доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В понедельник, 2 сентября, в отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализировали мальчиков двух и семи лет. Как уточнили в Минздраве, они получили минно-взрывные травмы с поражением органов брюшной полости и конечностей при обстреле 1 сентября. «Состояние детей при поступлении стабильно тяжелое, обусловленное обширным характером полученных травм и пребыванием в послеоперационном периоде», — отметили в РДКБ.

Кроме того, накануне в больницу доставили 14-летнего мальчика, который получил сильную минно-взрывную травму ног при обстреле 30 августа. В ближайшее время ему проведут операцию, добавили в ведомстве.

Белгород и Белгородский район подверглись массированным обстрелам 30 августа и 1 сентября. При атаке вечером 30 августа погибли пять человек, еще 46 получили ранения. После обстрела в больницах оказались 37 человек, в том числе семеро детей. В результате обстрела 1 сентября ранения получили 11 мирных жителей, в том числе двое детей.