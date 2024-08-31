Львова-Белова рассказала о состоянии раненых при обстреле Белгорода детей
Семь детей, которые были ранены при обстреле Белгорода, находятся в больнице, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.
«Один ребенок в тяжелом состоянии, возможно, понадобится транспортировка в Москву», — добавила она в телеграм-канале.
Белгород и Белгородский район попали под обстрел вечером 30 августа. В результате погибли пять человек, еще 46 получили ранения. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.
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