Львова-Белова рассказала о состоянии раненых при обстреле Белгорода детей

Львова-Белова: после обстрела Белгорода в больнице оказались семь детей

Семь детей, которые были ранены при обстреле Белгорода, находятся в больнице, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

«Один ребенок в тяжелом состоянии, возможно, понадобится транспортировка в Москву», — добавила она в телеграм-канале.

Белгород и Белгородский район попали под обстрел вечером 30 августа. В результате погибли пять человек, еще 46 получили ранения. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Video