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В Эстонии сорвали попытку установить памятник солдату СС

Фото: Martin Sööt / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Martin Sööt / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Эстонская полиция конфисковала монумент солдату СС, который планировали установить в городе Лихула на западе страны, сообщает ERR со ссылкой на правоохранителей.

Как уточняет портал, полиция задержала на шоссе фургон, перевозивший памятник из Таллина в Лихулу 31 августа. Монумент конфисковали для его изучения на предмет наличия запрещенной символики.

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Фото:Scott Olson / Getty Images

По данным ERR, памятник представляет собой надгробие с изображением военнослужащего в форме СС. Это копия монумента, установленного в 2004 году на кладбище в Лихуле. На нем была надпись: «Эстонцам, боровшимся против большевизма в 1940–1945 годах и за восстановление независимости Эстонии».

Монумент простоял около двух недель, его демонтировали из-за конфликта между полицией и местными жителями. МИД России тогда раскритиковал открытие памятника, отметив, что он оскорбляет память жертв фашизма во всех странах мира.

Теги
Эстония памятник конфискация
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