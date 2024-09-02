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Политика ,  
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Лавров заявил о 50 странах, стремящихся развалить Россию

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

В настоящее время около 50 стран пытаются развалить Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступил перед преподавателями и студентами МГИМО.

По словам министра, западные страны всегда стремились развалить Россию, чтобы получить «зависимое» и «вымирающее пространство», с котором они могли бы делать «все, что угодно». «Ради этого собрали под ружье коалицию из порядка 50 стран, для того чтобы Россию в том числе и попытаться расчленить», — подчеркнул Лавров.

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Москва неоднократно обвиняла Запад в попытках развалить Россию. Президент Владимир Путин в конце 2021 года назвал развал страны изнутри единственным способом ее победить.

Власти западных стран не раз опровергали тезис российских властей о намерении уничтожить Россию. «США и страны Европы не стремятся к контролю или уничтожению России. Запад не планировал нападать на Россию», — подчеркнул американский президент Джо Байден в феврале 2023 года.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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