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В Туве открылся крупнейший в России буддийский монастырь

Крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» открылся в Туве
Монастырь &laquo;Тубтен Шедруб Линг&raquo;
Монастырь «Тубтен Шедруб Линг» (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

В столице Республики Тыва Кызыле открылся крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» (с тибетского — Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни). Трансляцию мероприятия вел Культурный фонд имени Кужугета Шойгу в YouTube.

Место возведения монастыря благословил далай-лама XIV во время его первого и единственного визита в Россию в 1992 году, сообщает тувинское правительство. Строительство началось только в 2014 году. Далай-лама дал имя монастырю в 2020 году.

Интерьер буддийского монастыря &laquo;Тубтен Шедруб Линг&raquo;. В центре расположена статуя Будды Шакьямуни бурятского скульптора Даши Намдакова Статуя Калачакры, буддийского тантрического Божества бурятского скульптора Даши Намдакова Статуя богини Зелёной Тары бурятского скульптора Даши Намдакова Портрет Далай-ламы внутри буддийского монастыря &laquo;Тубтен Шедруб Линг&raquo; Статуя Ямантаки, гневного проявления Божества мудрости Манджушри, бурятского скульптора Даши Намдакова Фрагменты экстерьера буддийского монастыря &laquo;Тубтен Шедруб Линг&raquo;

Общину монастыря наряду с тувинскими монахами составят монахи из индийского тибетского монастыря «Дрепунг Гоман». Настоятелем станет Куулар Аржаан (монашеское имя Самтен Одсер), который три года обучался в монастыре в Монголии и прошел 16-летний курс обучения в индийском «Дрепунг Гоман».

Монастырь состоит из 12 этажей и имеет высоту более 56 м, подиум под статую Будды высотой 10 м. Внешние стены храма возведены под уклоном, а толщина стен составляет 170 см. Общая площадь храмового комплекса занимает 9,3 га. Архитектурно объект похож на дворец далай-ламы в Тибете. На первом этаже монастыря будет расположена экспозиция из 3 тыс. предметов Национального музея Тувы. В том числе выставят религиозные книги на тибетском и старомонгольском языках.

Одной из главных реликвий монастыря станет «Шарира тела Сугаты» — мощи Будды Шакьямуни, вывезенные далай-ламой XIV из Тибета в 1959 году. Он даровал их монастырю в ходе аудиенции представителей Культурного фонда имени Кужугета Шойгу в ноябре 2022 года в Индии. По наставлению далай-ламы, реликвию поместят в сердечной части статуи Будды Шакьямуни. Еще одной реликвией станет монашеское одеяние далай-ламы XIV.

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Алтарная часть молельного зала состоит из шести статуй буддийских божеств и композиции 1000 Будд, украшенной тханками (тибетская живопись, преимущественно религиозного характера).

Глава республики Владислав Ховалыг в Telegram сообщил, что президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму в честь открытия монастыря.

Теги
буддизм Тува монастырь Далай-лама XIV
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