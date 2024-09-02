Кремль раскрыл программу Путина в Монголии

Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / Sputnik / Reuetrs)

Президент России Владимир Путин в ходе двухдневной поездки в Монголию планирует встретиться с руководством страны, возложит цветы у памятника маршалу Георгию Жукову и посетит школу при улан-баторском филиале РУЭ им. Г.В. Плеханова, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, Путин приедет 2–3 сентября в Монголию по случаю 85-ой годовщины совместной победы советской и монгольской армий над Японией в сражениях у реки Халхин-Гол, что стало уже «доброй традицией» — Путин был в Монголии в 2014 и 2019 годах, на 75-ю и 80-ю годовщину победы.

Приграничные столкновения в Монголии в 1939 году начались в мае, в конце августа советско-монгольская группировка войск провела наступление, отбросив японских военных. Конфликт закончился победой Советского Союза и Монголии у Халхин-Гола в середине сентября 1939 года.

«В программе визита, которая начнется 3 сентября, — переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, беседы с председателем Великого государственного хурала Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ», — сказал Ушаков.

Собеседники должны будут обсудить перспективные возможности взаимодействия стран, в том числе в энергетике и транспорте, а также будет затронута международная и региональная проблематика.

Кроме того, планируется обсудить тему образования, в частности расширение обучения на русском языке в самой Монголии и жителей этой страны в российских вузах.

Ушаков добавил, что главы государств возложат цветы у памятника маршалу Жукову и посетят школу при улан-баторском филиале Российского экономического университета им. Плеханова. Завершит визит торжественный прием, сообщил помощник Путина.

Накануне поездки Путин дал интервью монгольской газете «Оноодор», где сообщил, что республика сможет использовать часть дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу «Союз Восток» из России в Китай. Он добавил, что если изначально монгольские партнеры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития монгольской экономики и инфраструктуры.