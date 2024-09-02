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Путин рассказал, на каком иностранном языке говорят в его семье

Президент Путин: в моей семье свободно говорят на китайском языке

Путин рассказал, на каком иностранном языке говорят в его семье
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Члены семьи президента России Владимира Путина свободно разговаривают на китайском языке. Об этом он сказал в ходе открытого урока «Разговор о важном», который он провел в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

Путин отметил, что среди россиян растет интерес к китайскому языку, потому что «контактов много, бизнес развивается соответствующим образом, очень много партнеров появляется между Россией и Китаем». Он добавил, что в Китае также растет интерес к русскому языку.

«Члены моей семьи говорят тоже, маленькие, на китайском языке, говорят свободно», — уточнил Путин. Он призвал не забывать и английский язык, поскольку он «очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры».

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В мае Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. После переговоров в Пекине они приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По словам Си, разговор с Путиным был откровенным, дружеским и содержательным.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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