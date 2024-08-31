Песков рассказал, что Путин «и днем, и ночью» получает отчеты военных
Президент Владимир Путин постоянно получает информацию от военных и общается с властями приграничных регионов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По его словам, Путин по мере необходимости, а иногда «и днем, и ночью» получает доклады военных. Песков добавил, что президент лично контролирует вопросы в областях с острой ситуацией — находится в «ежедневном или ежечасном контакте с главами регионов» и ведомствами. «Иногда и суток [для работы] мало», — оценил пресс-секретарь объем задач.
С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины. Эвакуацию объявили в шести приграничных районах и двух, соседствующих с Курской АЭС. По данным на 22 августа, из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят