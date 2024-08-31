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Политика ,  
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Песков рассказал, что Путин «и днем, и ночью» получает отчеты военных

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин постоянно получает информацию от военных и общается с властями приграничных регионов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, Путин по мере необходимости, а иногда «и днем, и ночью» получает доклады военных. Песков добавил, что президент лично контролирует вопросы в областях с острой ситуацией — находится в «ежедневном или ежечасном контакте с главами регионов» и ведомствами. «Иногда и суток [для работы] мало», — оценил пресс-секретарь объем задач.

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С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины. Эвакуацию объявили в шести приграничных районах и двух, соседствующих с Курской АЭС. По данным на 22 августа, из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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