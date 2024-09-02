Путин заверил, что Россия вернет нормальную жизнь в приграничье

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия сделает все, чтобы вернуть нормальную жизнь жителям приграничных с Украиной районов, заявил президент Владимир Путин.

В понедельник он провел открытый урок «Разговор о важном», который прошел в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

«Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах», — отметил глава государства.

Он добавил, что и гражданские, и военные силы страны «сделают все, для того чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась».

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в приграничных российских регионах 114 школ начнут новый учебный год в дистанционном формате.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что школьников, которые живут в приграничных районах области, в новом учебном году будут отправлять в другие регионы на очное обучение.

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов. В некоторых районах объявили эвакуацию — приграничье покинули более 133 тыс. человек.