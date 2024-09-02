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Политика ,  
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Токаев заявил, что в Казахстане нет притеснений по языковому признаку

Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Притеснений по языковому признаку в Казахстане нет, есть отдельные провокации, но они пресекаются, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Токаев заявил, что в Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку: будь-то по языковому, конфессиональному, этническому или социальному.

«Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что попытки «ангажированных лиц», действующих из-за рубежа, манипулировать общественным мнением и «посеять раздор в Казахстане» обречены на провал, потому что в стране, по словам президента ни на общественном, ни на политическом уровне «не было, нет и никогда не будет никаких «фобий».

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Касым-Жомарт Токаев

Весной Токаев призвал соотечественников быть толерантными в контексте языков в стране и не нагнетать истерию вокруг этого вопроса.

По его словам, русский язык в рамках Конституции страны наравне с государственным, казахским, выполняет функции официального языка. Токаев не видит противоречий в этом вопросе — «как удобно, так и надо говорить. Сейчас молодежь владеет и государственным, и русским, и английским, и другими языками. И это хорошо».

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Касым-Жомарт Токаев

президент Казахстана
17 мая 1953 года
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