Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС

Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане пройдет 6 октября

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане пройдет 6 октября 2024 года, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании народу, передает Tengrinews.kz.

По словам президента, страна остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. Предстоящий референдум, как «широкий общенациональный диалог», станет примером реализации концепции «слышащего государства».

«По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений», — сказал Токаев.

Разговоры о строительстве АЭС в Казахстане ведутся не первый год. В 2023 году в сентябрьском послании Токаев анонсировал проведение общенационального референдума по этому вопросу. Была определена площадка под строительство — поселок Улькен в Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш, там прошли первые публичные обсуждения.

В июне 2024 года Токаев объявил о проведении в Казахстане референдума по строительству АЭС в ходе выступления на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ.

27 августа в правительстве утвердили проект постановления о проведении референдума по строительству АЭС.