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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении ангара с РСЗО HIMARS в Сумской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении ангара с РСЗО HIMARS в Сумской области
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Воздушно-космические силы российской армии ударили по ангару с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Российский самолет нанес удар по комплексу рядом с селом Кондратовка.

«В результате удара авиационной бомбой уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина, автомобиль сопровождения», — говорится в сообщении.

Экипаж вернулся на аэродром после получения подтверждения от разведки об уничтожении выявленной цели, добавили в ведомстве.

Минобороны сообщило об уничтожении ангара с РСЗО HIMARS в Сумской области

РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin. Установки этих систем могут запускать все неуправляемые реактивные снаряды и ракеты типа MLRS, а также управляемые GMLRS, ATACMS и PrSM.

После начала Россией военной операции на Украине США и их союзники пообещали передать ВСУ более 20 РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили о ракетном ударе российских военных по РСЗО HIMARS в районе поселка Степановка в Сумской области. Удар нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

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Теги
РСЗО HIMARS Военная операция на Украине Сумская область
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