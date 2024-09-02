Путин назвал Украину разменной монетой в реализации амбиций Запада

Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

По мнению российского лидера, главной причиной трагедии на Украине стала целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. Эти страны, как считает Путин, на протяжении десятилетий добивались полного контроля над Украиной, финансировали там антироссийские организации и убеждали, что Россия является вечным врагом Украины и главной угрозой ее существования.

«По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», — сказал глава государства.

Он отметил, что в 2014 году США и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот, а сейчас можно видеть «итог разрушительной стратегии» Запада в отношении Украины.

Также на текущую ситуацию на Украине негативно повлияли и последствия решений советских руководителей, подчеркнул Путин. По его словам, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1954 году «фактически подарил» Украине Крым, входивший в РСФСР.

В послании Федеральному собранию в 2023 году Путин заявил, что ответственность за разжигание украинского конфликта и рост числа его жертв полностью лежит на «западных элитах» и на киевском режиме. По словам президента, Киев обслуживает интересы третьих стран, а Запад использует Украину «и как таран против России, и как полигон».