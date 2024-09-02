Спасатели нашли тело еще одного погибшего с вертолета на Камчатке

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего после крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, сообщила пресс-служба МЧС. Таким образом, найдены тела уже 18 человек.

«На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили еще одно тело. Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются», — говорится в сообщении.

Всего на борту находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа.

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Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал утром 31 августа. На следующий день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь.

Среди пассажиров на борту вертолета находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. По предварительным данным, выживших при крушении нет.

Ми-8 мог разбиться из-за ошибки экипажа, заявил ТАСС источник в оперативных службах.