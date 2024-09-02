Служба управления воздушным движением Германии подверглась атаке хакеров

Служба управления воздушным движением (DFS) в немецком городе Ланген стала жертвой хакерской атаки, при этом воздушное сообщение не было нарушено, сообщает агентство BR24 со ссылкой на ведомство.

Служба располагается в Лангене недалеко от Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Как рассказал BR24 представитель ведомства, атаке подверглась «административная IT-инфраструктура, то есть офисная связь DFS». В то же время воздушное движение не пострадало и продолжает работать в штатном режиме, добавили там.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) также подтвердило хакерскую атаку. «Мы знаем об этом нападении и работаем над ним», — сказал представитель ведомства.

По информации DFS, атака была совершена на прошлой неделе. Пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам получить доступ к данным.

В начале июня одна из крупнейших немецких партий, оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), подверглась масштабной кибератаке за неделю до выборов в Европарламент. В МВД заявили, что способ, которым был совершен взлом, «указывает на очень профессионального актора». В ХДС сообщили, что изолировали часть своей IT-инфраструктуры от интернета в качестве меры предосторожности.