ХДС изолировала часть своей ИТ-инфраструктуры от сети в качестве меры предосторожности. Пока неясно, был ли в ходе взлома получен доступ к конфиденциальным данным. Спецслужбы начали расследование

Оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), одна из крупнейших немецких партий, подверглась масштабной кибератаке за неделю до выборов в Европарламент, пишет Der Spiegel со ссылкой на МВД.

Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное управление по информационной безопасности работают над отражением и расследованием атаки. Способ, которым был совершен взлом, «указывает на очень профессионального актора», отметили в МВД.

В ХДС заявили, что изолировали часть своей ИТ-инфраструктуры от сети в качестве меры предосторожности. Пока неясно, был ли в ходе взлома получен доступ к конфиденциальным данным, отмечает Spiegel.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер переговорила с главой ХДС Фридрихом Мерцем после кибератаки. Партия сообщила, что тесно сотрудничает со спецслужбами.

Ведомства по охране конституции и информационной безопасности начали расследование. В МВД заверили, что усилили меры безопасности перед выборами из-за «цифровых и гибридных угроз».

В январе прошлого года были взломаны ученые записи электронной почты руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ; входит в правящую коалицию) с помощью уязвимости в программном обеспечении Microsoft. В мае этого года глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что к атаке причастна хакерская группа, известная как Fancy Bear или APT28, которую связывают с Россией. Из-за этого временный поверенный в делах России в ФРГ был вызван в МИД, где ему выразили протест. Представитель посольства отверг обвинения в причастности российской стороны к кибератаке.