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Технологии и медиа ,  
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Крупнейшая нефтесервисная компания США подверглась кибератаке

Reuters: крупнейшая нефтесервисная компания Halliburton подверглась кибератаке

Крупнейшая нефтесервисная компания США Halliburton подверглась кибератаке, ее сотрудники пытаются исправить проблему, сообщает Reuters.

Представитель компании рассказал агентству, что Halliburton знает о проблеме, влияющей на определенные системы компании, работает над определением причины и последствий проблемы, а также пытается исправить возникшие проблемы.

Как уточнил собеседник Reuters, атака, по всей видимости, повлияла на повлияла на бизнес-операции в кампусе компании на севере Хьюстона, а также на некоторые глобальные сети связи.

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Фото:Bing Guan / Reuters

Halliburton является одной из крупнейших нефтесервисных компаний в мире, предоставляющей буровые услуги и оборудование по всему миру. Компания предоставляет свои услуги более чем в 70 странах. Ее штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас. К концу 2023 года в компании работали около 48 тыс. сотрудников.

В марте 2022 года Halliburton объявила о прекращении работы в России в связи с санкциями против страны. Осенью того же года компания продала свои российские активы, которые оценивались в $340 млн, местному менеджменту.

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кибератака Halliburton нефтедобыча
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