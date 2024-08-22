Крупнейшая нефтесервисная компания США подверглась кибератаке
Крупнейшая нефтесервисная компания США Halliburton подверглась кибератаке, ее сотрудники пытаются исправить проблему, сообщает Reuters.
Представитель компании рассказал агентству, что Halliburton знает о проблеме, влияющей на определенные системы компании, работает над определением причины и последствий проблемы, а также пытается исправить возникшие проблемы.
Как уточнил собеседник Reuters, атака, по всей видимости, повлияла на повлияла на бизнес-операции в кампусе компании на севере Хьюстона, а также на некоторые глобальные сети связи.
Halliburton является одной из крупнейших нефтесервисных компаний в мире, предоставляющей буровые услуги и оборудование по всему миру. Компания предоставляет свои услуги более чем в 70 странах. Ее штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас. К концу 2023 года в компании работали около 48 тыс. сотрудников.
В марте 2022 года Halliburton объявила о прекращении работы в России в связи с санкциями против страны. Осенью того же года компания продала свои российские активы, которые оценивались в $340 млн, местному менеджменту.
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