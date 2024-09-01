В Эстонии пообещали следить за соблюдением закона о языке в школах

Фото: Marina Horva / imagebroker.com / Global Look Press

Власти Эстонии будут следить за соблюдением закона о переходе на эстонский язык в школах, сообщила министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас изданию Postimees.

«Министерский отдел надзора вместе с языковым департаментом начнут реально посещать занятия. Они будут следить за тем, действительно ли учителя первых и четвертых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках», — рассказала она.

Каллас добавила, что учитель в классе ведет работу на эстонском языке. Но если ребенок не владеет им даже на разговорном уровне, то ему «нельзя отказывать в использовании родного языка». При этом если учитель не владеет русским, то придется использовать «жесты и прочие методы коммуникации».

Министр также подчеркнула, что «детям нельзя запрещать разговаривать друг с другом на русском языке на переменах».

В случае если спустя год, который правительство дало учителям для того, чтобы они подтянули свой уровень владения эстонским, будут знать его ниже уровня С1 (свободное владение), то «тогда их нужно будет заменить».

Закон, по которому вся система образования в стране, включая русскоязычные школы, должна перейти на эстонский язык до 2029 года, власти Эстонии приняли в декабре 2022 года.

Помимо этого, в Эстонии также существует закон «О языке», который позволяет штрафовать трудоспособных граждан за незнание или недостаточное владение языком.