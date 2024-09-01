МИД назвал провокацией рост военной активности НАТО у границ России

Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Рост военной активности и потенциала стран НАТО у российских границ носит провокационный характер, заявили в МИД России, передает «РИА Новости».

Так в ведомстве прокомментировали начало строительства военной базы в Литве, на которой к концу 2027 года разместят 4 тыс. немецких солдат. База расположена недалеко от Вильнюса, в Руднинкае — 20 км от государственной границы с Белоруссией.

В МИДе отметили, что подобные действия со стороны альянса — наращивание военных потенциалов — повышают градус напряженности в отношениях с Россией. Это заставляет Москву принимать соответствующие ответные меры, добавили в ведомстве.

По мнению дипломатов, Германия ждет нападения со стороны России в ближайшие 5–7 лет. Таких планов у Москвы нет, подчеркнули в МИДе.

В апреле открытие немецкой базы в Литве Кремль называл созданием «очагов опасности» для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о негативном отношении Москвы к решению открыть базу. Создание комплекса требует от России специальных мер по обеспечению собственной безопасности, подчеркнул Песков.