МИД назвал провокацией рост военной активности НАТО у границ России
Рост военной активности и потенциала стран НАТО у российских границ носит провокационный характер, заявили в МИД России, передает «РИА Новости».
Так в ведомстве прокомментировали начало строительства военной базы в Литве, на которой к концу 2027 года разместят 4 тыс. немецких солдат. База расположена недалеко от Вильнюса, в Руднинкае — 20 км от государственной границы с Белоруссией.
В МИДе отметили, что подобные действия со стороны альянса — наращивание военных потенциалов — повышают градус напряженности в отношениях с Россией. Это заставляет Москву принимать соответствующие ответные меры, добавили в ведомстве.
По мнению дипломатов, Германия ждет нападения со стороны России в ближайшие 5–7 лет. Таких планов у Москвы нет, подчеркнули в МИДе.
В апреле открытие немецкой базы в Литве Кремль называл созданием «очагов опасности» для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о негативном отношении Москвы к решению открыть базу. Создание комплекса требует от России специальных мер по обеспечению собственной безопасности, подчеркнул Песков.
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