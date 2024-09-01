МИД заявили об отсутствии планов атаковать территорию стран НАТО
Москва не намерена атаковать территорию стран-участниц НАТО, заявили в министерстве иностранных дел России, передает «РИА Новости».
20 августа в Литве сообщили о начале строительства военной базы, на которой к концу 2027 года разместят 4 тыс. немецких солдат.
Берлин считает решение направить в Литву своих солдат историческим, отметили в МИДе. В Германии заявили, что новая база примет удар российских войск в случае нападения Москвы на Литву, уточнили в ведомстве.
«Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие 5-7 лет «может атаковать» натовскую территорию. Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет», — заявили в МИД.
Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас рассказал, что площадь военной базы составит 170 га. На ней разместят 20 зданий, вертолетные площадки, тренировочные поля и другие объекты. База расположена недалеко от Вильнюса, в Руднинкае — 20 км от государственной границы с Белоруссией.
Соглашение об отправке в балтийскую республику военной бригады бундесвера подписали в декабре 2023 года. Тогда в Кремле отправку военных в Литву и планы открыть военную базу назвали созданием «очагов опасности» для России и предупредили об ответных мерах.
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