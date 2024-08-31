СК завел дело о теракте после обстрела Белгорода

После обстрела Белгорода и Белгородского района, в результате которого погибли и пострадали люди, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Дело завели по ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт.

«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в публикации.

Белгород и Белгородский район попали под обстрел вечером 30 августа. В результате погибли пять человек, еще 46 получили ранения. После обстрела в больницах оказались 37 человек, в том числе семеро детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.

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Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление. Кроме того, повреждения получили два социальных и два коммерческих объекта.