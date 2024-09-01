 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Свидетели подтвердили причастность главы «Пикета» к делу о бронежилетах

Причастность гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии подтверждается показаниями свидетелей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

»«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилета и выписок по движению денежных средств, а также иными материалами уголовного дела», — говорится в решении Басманного суда о продлении срока ареста обвиняемым

По данным ТАСС, арестованные руководители «Пикета» попросили суд о переводе их из СИЗО под домашний арест.

Накануне стало известно, что в этом уголовном деле могут появиться новые фигуранты и свидетели.

Стала известна сумма, полученная фигурантами дела о бронежилетах
Политика
Фото:Павел Симаков / ТАСС

В начале апреля Басманный суд арестовал Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве на 2 млрд руб. при поставках Минобороны 20 тыс. бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции.

Их подозревают в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК, предусматривает до десяти лет лишения свободы).

В мае суд арестовал активы руководства «ГК «Пикет». Фигуранты дела на вырученные деньги приобрели акции и доли разных компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. Кроме того, они перевели деньги на десятки частных счетов. Подозреваемые отрицают свою вину.

Суд 11 августа продлил арест всем трем фигурантам дела до 3 сентября.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
военное снаряжение Минобороны хищение средств мошенничество
Материалы по теме
ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»
Политика
Экс-руководители обанкротившегося банка получили сроки за хищение
Финансы
Бывшего топ-менеджера «Ила» приговорили за хищение при разработке Ил-76
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Около 30 российских компаний объявили дивиденды за I полугодие. Кто и сколькоИнвестиции, 09:00
Как россияне стали снижать темпы потребления. ИнфографикаЭкономика, 09:00
Современное искусство и небесные артефакты: культурная афиша сентябряСтиль, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:58
В Воронежской области сбили 28 украинских дроновПолитика, 08:45
Во Внуково задержали рейсы на прилет и вылетОбщество, 08:26
Минобороны отчиталось об уничтожении 158 беспилотников над регионамиПолитика, 08:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В помещении Московского НПЗ начался пожар из-за дронаПолитика, 08:11
Гладков сообщил о 80 пострадавших от атак ВСУ белгородцах в больницахПолитика, 08:07
ПВО сбила несколько целей на подлете к БелгородуПолитика, 07:54
Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов на регионПолитика, 07:45
Свидетели подтвердили причастность главы «Пикета» к делу о бронежилетахОбщество, 07:41
На подлете к Москве сбили десятый дронПолитика, 07:37
В Газе погиб захваченный ХАМАС в заложники россиянинПолитика, 07:17