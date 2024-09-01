Свидетели подтвердили причастность главы «Пикета» к делу о бронежилетах

Причастность гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии подтверждается показаниями свидетелей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

»«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилета и выписок по движению денежных средств, а также иными материалами уголовного дела», — говорится в решении Басманного суда о продлении срока ареста обвиняемым

По данным ТАСС, арестованные руководители «Пикета» попросили суд о переводе их из СИЗО под домашний арест.

Накануне стало известно, что в этом уголовном деле могут появиться новые фигуранты и свидетели.

В начале апреля Басманный суд арестовал Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве на 2 млрд руб. при поставках Минобороны 20 тыс. бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции.

Их подозревают в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК, предусматривает до десяти лет лишения свободы).

В мае суд арестовал активы руководства «ГК «Пикет». Фигуранты дела на вырученные деньги приобрели акции и доли разных компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. Кроме того, они перевели деньги на десятки частных счетов. Подозреваемые отрицают свою вину.

Суд 11 августа продлил арест всем трем фигурантам дела до 3 сентября.