В Дубае предложили установить 4-дневную рабочую неделю для госслужащих
Проект четырехдневной рабочей недели для государственных служащих планируют запустить в Дубае, сообщает The Arabian Post.
«Инициатива под названием «Наше гибкое лето» должна будет пройти с 12 августа по 30 сентября 2024 года и будет включать 15 государственных учреждений. В соответствии с этим планом рабочий день будет сокращен до семи часов, а по пятницам будет выходной», — написало издание.
С такой инициативой выступил Департамент человеческих ресурсов Дубая (DGHR). Этот шаг должен помочь снизить потребление энергии в государственных учреждениях и предоставить сотрудникам больше времени для отдыха.
DGHR будет собирать обратную связь на протяжении всего тестирования, чтобы понять эффект от этой инициативы и оценить возможности ее полноценного внедрения.
В июне 2023 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели в России.
В интервью «РИА Новости» он заявил, что вводить такую неделю на законодательном уровне нет необходимости, эта возможность имеется и сегодня — по договоренности с работодателем.
По словам министра, периодически звучат предложения о введении четырех- или шестидневной рабочей недели, но компромисс — пятидневная рабочая неделя, именно она закреплена в рамках трудового законодательства.
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