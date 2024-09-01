В Подмосковье три ребенка и мать погибли при пожаре
Трое детей погибли при пожаре в деревне Юрцово Егорьевского района Московской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, погиб пятилетний мальчик и две девочки: четырех и трех лет. Позднее стало известно, что их мать тоже скончалась.
В больнице находятся еще шесть человек, из них пятеро — дети. В МЧС уточнили, что все они члены одной семьи.
Загорелась квартира на четвертом этаже. К настоящему моменту пожар на 40 кв. м. уже ликвидировали. В тушении участвовали 52 специалиста и 19 единиц техники.
Накануне, 31 августа, в Москве загорелось административное здание на Бережковской набережной. Огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м.
Для тушения задействовали 130 человек и 45 единиц техники, в том числе беспилотники, четыре вертолета и пожарный корабль «Полковник Чернышев».
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