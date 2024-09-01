МЧС: трое детей и мать погибли при пожаре в Подмосковье

В Подмосковье три ребенка и мать погибли при пожаре

Трое детей погибли при пожаре в деревне Юрцово Егорьевского района Московской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, погиб пятилетний мальчик и две девочки: четырех и трех лет. Позднее стало известно, что их мать тоже скончалась.

В больнице находятся еще шесть человек, из них пятеро — дети. В МЧС уточнили, что все они члены одной семьи.

Загорелась квартира на четвертом этаже. К настоящему моменту пожар на 40 кв. м. уже ликвидировали. В тушении участвовали 52 специалиста и 19 единиц техники.

Накануне, 31 августа, в Москве загорелось административное здание на Бережковской набережной. Огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м.

Для тушения задействовали 130 человек и 45 единиц техники, в том числе беспилотники, четыре вертолета и пожарный корабль «Полковник Чернышев».