Пожар на Бережковской набережной в Москве полностью потушили
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на Бережковской набережной в Москве, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Примерно за полчаса до этого в министерстве рассказали о ликвидации открытого горения. Предварительно возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м.
Утром 31 августа на Бережковской набережной загорелось трехэтажное административное здание. Возгорание началось на втором этаже. На трех полосах у места ЧП пришлось перекрыть автомобильное движение.
Для тушения задействовали 130 человек и 45 единиц техники, в том числе беспилотники, четыре вертолета и пожарный корабль «Полковник Чернышев».
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