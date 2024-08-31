Пожар на Бережковской набережной в Москве полностью потушили

Фото: АГН «Москва»

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на Бережковской набережной в Москве, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Примерно за полчаса до этого в министерстве рассказали о ликвидации открытого горения. Предварительно возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м.

Утром 31 августа на Бережковской набережной загорелось трехэтажное административное здание. Возгорание началось на втором этаже. На трех полосах у места ЧП пришлось перекрыть автомобильное движение.

Для тушения задействовали 130 человек и 45 единиц техники, в том числе беспилотники, четыре вертолета и пожарный корабль «Полковник Чернышев».