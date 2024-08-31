Сотрудники МЧС локализовали пожар на Бережковской набережной в Москве
Пожар на Бережковской набережной в Москве локализовали на площади 1 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.
Там уточнили, что на месте сейчас работают более 130 человек и 45 единиц техники, включая беспилотники, четыре вертолета и пожарный корабль «Полковник Чернышев».
Трехэтажное административное здание на Бережковской набережной загорелось утром 31 августа. Огонь охватил 1 тыс. кв. м. Возгорание произошло на втором этаже. На трех полосах у места ЧП перекрыли автомобильное движение.
Причину возгорания в ведомстве не назвали.
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