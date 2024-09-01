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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор сообщил о сбитых украинских беспилотниках

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Военная операция на Украине

Над Воронежской областью российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Глава региона предупредил жителей, что в регионе сохраняется объявленный вечером 31 августа режим опасности атаки дронов.

Жителей двух населенных пунктов под Воронежем эвакуировали из-за дрона
Политика
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

30 августа жителей Воронежской области также предупредили об опасности атаки беспилотников. Она действовала более пяти часов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. Одна из самых массированных атак за последнее время произошла ночью 14 августа. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 117 дронов и четырех ракет над восьмью регионами.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев дроны ВСУ
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