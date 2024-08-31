Феодосия, Крым (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Под действие «закона о коллаборантах» на Украине подпадают более 200 тыс. жителей Крыма, заявил в эфире украинского телеканала «Первый Западный» заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков, пригрозив им тюрьмой.

В марте 2022 года Зеленский подписал «закон о коллаборационизме». По нему за сотрудничество с «государством-агрессором», которым Верховная рада признала Россию еще в 2015 году, грозит до 15 лет тюрьмы. При этом в период военного положения, который ввели на Украине после начала специальной военной операции, срок лишения свободы по этому закону может быть пожизненным.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент власти Украины считают «коллаборантами» медицинских работников, учителей и представителей коммунальных служб.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. В Киеве до сих пор не признают его итогов и считают территорию полуострова украинской. В 2022 году Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским.

В Кремле не раз заявляли, что Крым является неотъемлемой частью России. Москва предупреждала Киев, что в случае любых притязаний на полуостров последует ответ. ВСУ потерпят поражение и понесут «неимоверные потери» при попытке атаковать Крым, подчеркивал спикер парламента полуострова Владимир Константинов. По словам Константинова, власти отслеживают ситуацию вокруг региона и принимают все возможные и необходимые меры, «чтобы ответить на любой вызов».