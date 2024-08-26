Минобороны признали потерпевшим по делу о взрыве на Крымском мосту

Суд признал потерпевшими по делу о взрыве на Крымском мосту Минобороны России, а также компании «Профит Рейл» и «Урал Логистика», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Всего в деле признаны пять потерпевших.

«К 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, а также имущественной компенсации морального вреда», — приводит агентство выдержку из документов.

24 августа суд арестовал имущество одного из обвиняемых по делу: трейлер, участок и два нежилых помещения. Днем ранее арест наложили на квартиру одного из обвиняемых в теракте.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года: взорвался автомобиль, а затем загорелись топливные цистерны и обрушились два пролета сооружения. Погибли четыре человека. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом.

В ФСБ организаторами взрыва назвали Главное управление разведки Минобороны Украины, в частности — его руководителя Кирилла Буданова.

17 июля 2023 года произошла еще одна атака на Крымский мост, тогда погибли два человека. По данным российских властей, удар по сооружению нанесли двумя украинскими безэкипажными катерами.