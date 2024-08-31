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На тушение пожара на Бережковской набережной направили вертолеты

На тушение пожара на Бережковской набережной направили вертолеты
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Для тушения пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве направили два вертолета, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

Как уточнили в ведомстве, они сбросили 40 т воды. Ранее на место пожара прибыл пожарный корабль «Полковник Чернышев». В районе места происшествия временно перекрыто движение транспорта по трем полосам, сообщал дептранс.

В Москве загорелось административное здание на Бережковской набережной
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Пожар начался рано утром 31 августа. Причину возгорания в ведомстве не назвали. Как ранее сообщили МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Возгорание возникло на втором этаже трехэтажного административного здания.

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