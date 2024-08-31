Алаудинов рассказал о поражении батальона ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник всеми своими фибрами, усилиями пытался у нас сегодня продавить тут участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», — рассказал он в видеообращении в телеграм-канале, которое опубликовал накануне, 30 августа.
Позднее Алаудино выложил еще один ролик, в котором заявил, что ВСУ в боях в Курской области потеряли около 7 тыс. человек. Минобороны при этом в последней сводке от 30 августа сообщило, что общие потери украинских военных на курском направлении составили более 7,8 тыс. человек.
Бои с ВСУ на приграничных территориях Курской области продолжаются с 6 августа.
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